Zu einem orgelverzierten Indie-Rock-Groove erzählt „Dying In Eight Verses“, der beste Song auf „Kit-Cat“, vom Ende, das ein Anfang ist, ein putziger Trauermarsch, der sich vorbeischlängelt an Bachs „Komm, süßer Tod“ und Shakespeares „Macbeth“. Wenn Neil Bednis wie hier, in „Spindletop“ oder „The Master’s Singer“ das Mikro übernimmt, sind Casper Skulls aus Toronto nah dran am Slacker-Rock von Pavement.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Lieder, die Mel St. Pierre-Bednis singt, biegen in Richtung sanft-verschlafenem Indie-Folk ab („Kihl“, „Petty At A Funeral“). Und beim gemeinsamen „Roddy Piper“ verwandeln sie sich in Hüsker Dü.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.