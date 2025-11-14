Als eine der großen Classic-Rock-Touringbands der USA stehen Cheap Trick auch im höheren Alter gut im Saft – die letzten paar Alben haben eine erstaunliche Energie. Auch auf „All Washed Up“ ist der angestammte Mix aus Power-Pop, Hardrock und Tongue-in-Cheek-Attitüde. Der Titeltrack des Albums hat ein vollmundiges Riff wie von Tom Petty. „All Wrong Long Gone“ vermählt AC/DC mit der Cheap Trick eigenen Pop-Vorliebe. Das Highlight ist „Twelve Gates“, dessen psychedelisch-süßliche Melodie an John Lennon erinnert. Auch „The Best Thing“ evoziert die Beatles, ist im Kern aber eine Stadionballade. Die nächste Tour läuft schon.

