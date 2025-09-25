ClickClickDecker

„Wir waren schon immer da“

Audiolith (VÖ: 26.9.)

Verträumter Indie-Rock zwischen Sommer und Ewigkeit.

Der Sommer, ein kalter Juli und die Ewigkeit – das sind nicht nur Stichworte für Melancholie, sondern auch Wortfetzen der neuen Platte von ClickClickDecker. „Wir waren schon immer da“ klingt musikalisch so verträumt (und mitunter auch heiter), wie es die Texte vermuten lassen. Da steckt spürbar viel Herz drin.

Nach einer längeren Auszeit klingt das Trio aus Berlin und Hamburg – Kevin Hamann, Oliver Stangl und Sebastian Cleemann – eigentlich noch genauso wie vor zehn Jahren. Die Essenz ihrer Musik bleibt dieselbe, und doch fehlt irgendetwas – oder ist es vielleicht einfach etwas Neues?

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

