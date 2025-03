Edwyn Collins: Nation Shall Speak Unto Nation

Man hört auf „Nation Shall Speak Unto Nation“ nicht heraus, dass Edwyn Collins seit 20 Jahren Schlaganfallpatient ist. Sollte man das? Und würde das unsere Wahrnehmung seiner Lieder verändern? Collins gilt als Überlebender. Er überlebte nicht nur den Schlaganfall, sondern auch zwei Gehirnblutungen. Aber die meisten künstlerisch tätigen Menschen möchten nicht, dass ihre Arbeit an den Umständen gemessen wird, die eine Beeinträchtigung mit sich bringt. Aus Sorge, dass die Beurteilung einer Leistung unter „normalen“ Umständen härter ausfiele.

Und doch ist es das Wissen um Collins‘ Kampf, das seine neuen Songs, die ersten seit 2019, so ergreifend macht. „In My Life I Met So Many People“, singt Collins in „Knowledge“, „Some Are Good, And Some Are Bad“ – bei anderen eine Phrase, bei ihm Ausdruck der Wertschätzung eines oft unberechenbaren Lebens. „Strange Old World“ wiederum vereint Garage, Free Jazz und Soundtrack-Atmosphären. Und ist eine Weiterentwicklung.

Auf die nächsten 20 Jahre!

Noch bewegender ist der Titelsong. „Back when the words came easily / I had the answer to everything / Revelling in a smart-alec comeback / Now I’m alone with my memories“ – Collins kokettiert bis heute damit, als einstiger Sänger von Orange Juice sehr arrogant gewesen zu sein. „Rhythm is my own world“ scheint den Latin-Style seiner Band Orange Juice um 1984 dann tatsächlich zurückzuholen. Er singt „Just try try try again and you succeed.“ Dabei hat er längst gewonnen.

Edwyn Collins wird im August 66 Jahre alt. Er hat mit „Nation Shall Speak Unto Nation“ eine Abschiedstournee angekündigt. Die er leider nur in Großbritannien absolvieren wird. Ein Abschied, aber nur von der Bühne. Keiner aus dem Aufnahmestudio. Collins sagt, er wolle sich auf Musikaufnahmen konzentrieren. In seinem Shop gibt es außerdem wieder von ihm gezeichnete Vögel im Angebot. Diesmal ein Turmfalken- Gicllée. Das alles, neue Musik, neue Kunst, sind großartige Nachrichten – auf die nächsten 20 Jahre!