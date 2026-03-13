Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Zwölf Stücke finden sich auf Florian Freimans Debütalbum, von denen die meisten in nur einem Take aufgenommen sind. Deutschpop mit Folk-Assoziationen ergibt innige Klavierballaden, die mit Freimans klarem Gesang aktuelle Bezüge nehmen: auf die Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und Menschlichkeit.

In unruhigen Zeiten bietet, wenn sonst alles zusammenbricht, die Liebe Halt, so die schöne Idee. Der Sänger fragt: „Kann denn nicht jeden Tag Freitag Abend um 19 Uhr sein?“ Wenn Musik aus Leidenschaft und Überzeugung entsteht, dann ist das die wärmste Quelle der Inspiration.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.