Innige Balladen für unruhige Zeiten.

Zwölf Stücke finden sich auf Florian Freimans Debütalbum, von denen die meisten in nur einem Take aufgenommen sind. Deutschpop mit Folk-Assoziationen ergibt innige Klavierballaden, die mit Freimans klarem Gesang aktuelle Bezüge nehmen: auf die Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und Menschlichkeit.

In unruhigen Zeiten bietet, wenn sonst alles zusammenbricht, die Liebe Halt, so die schöne Idee. Der Sänger fragt: „Kann denn nicht jeden Tag Freitag Abend um 19 Uhr sein?“ Wenn Musik aus Leidenschaft und Überzeugung entsteht, dann ist das die wärmste Quelle der Inspiration.

