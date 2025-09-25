„Inca Roads“ oder „Po-Jama People“ hatten ihre Live-Premieren längst hinter sich, als sie 1975 auf dem 14. Mothers-Album erschienen. Die meisterliche Jonglage mit Prog-Klischees bei gleichzeitigem Fokus auf eher herkömmliche Songstrukturen empfahl die vorzüglich klingende Platte bald als heißen Kandidaten für Einstiegswillige in den komplexen Zappa-Kosmos. Und wenn man über den Nachlass eines Workaholics mit Hang zur lückenlosen Dokumentation seines Schaffens verfügt, kann man, wie etwa in der Vier-CD-Edition, selbst einem kompletten Konzert (Rotterdam 1974) noch zwei passende Bonustracks spendieren!

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.