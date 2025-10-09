Jan Plewka

„Eine Art Soloalbum“

Clouds Hill (VÖ: 10.10.)

Mit Malerei zur Kunst des Loslassens.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Artfunding in eigener Sache: Jan Plewka hat 2024 durchgemalt, um mit den Bildern „Eine Art Soloalbum“ mit Produzent Peter „Jem“ Seifert (Lindenberg etc.) zu finanzieren. Gleich steigt Rauch über ollem Kram auf, es kann also nur ums Loslassen gehen. Auch von verpassten Chancen: „Hundertprozentig“ (feines Duett mit Mia). „Wer stirbt am schönsten“, will Plewka aufgekratzt wissen und stellt in „Herbstbeginn“, halb Hymne, halb Elegie, fest: „Nichts lädt dich ein, auf ewig hier zu sein.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Am Ende bläst „Tornado“ unnötig psychodicke, nachdem sich Plewka zuvor auch ins Chansonhafte traute, so mit der sepiamüden „Luxus“-Erinnerung (das Schwedische spricht Gattin Anna). Marianne Rosenberg gastiert auch, mit arg bemühter Spoken-Word-Einlage in dem Schleicher „Nur wenn du bleibst“. Plewka hat die zwölf Songs aus 22.000 (!) Tagebuch-Phrasen destilliert. Dass sich Phrasenhaftes dabei in Grenzen hält: Womöglich auch eine Kunst?

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

Themen aus dem Artikel:
Marianne Rosenberg Eine Art Soloalbum Review Pop Jan Plewka