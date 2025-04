Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Das können sie ja, unsere Engländer! Sie haben schon immer Dance Music mit Herz gemacht, mit Melodien über und unter den teilweise harten Beats. Ob das nun zu Acid-House-Zeiten war oder als Rave Manchester beherrschte.

Diese Tradition setzt nun auch der Garage-Produzent Lawrence Hart fort, der sich mit Remixes für Black Box und Foals einen Namen gemacht hat. Er weiß die Euphorie in den Vordergrund zu stellen. Mitreißend, nie überfordernd. Und die verfremdeten Vocals, an die 90er-Jahre anknüpfend, haben immer noch etwas Einschmeichelndes. So muss Club-Musik dieser Tage sein! Punkt.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 4/25.