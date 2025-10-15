Johnny hat es schwer. Immer wieder erscheint er in den Songs von Love God Chaos. Auf ihrem fünften Album kämpft er als desolater Antiheld gegen den Rest der Welt und erzählt aus dem Kopf von Lisa Eckhart. Offensichtlich fühlt sich Songwriter John Krempl in der Grazer Dialektik wohler als im Wiener Schmäh, er grummelt wie Lindenberg und röhrt wie Jagger. Dazu sprintet das Quartett durch groovenden Retro-Rock („Mach Dein Voodoo“) und hypnotischen Synthie-Pop („Garagenherz“). In „Hoffentlich Henri“ werden sogar die Beatles zitiert, eine Referenz für die Ewigkeit. Diesmal hat Johnny gewonnen.