Holly Laessig und Jess Wolfe singen bei den Großen: Roger Waters, Brandi Carlile und Harry Styles vertrauen auf den Perfect Blend der Sängerinnen. Unter dem Namen Lucius veröffentlichen die Berklee Absolventinnen seit 2012 recht unterschiedliche Alben zwischen Songwriter-Pop, Retro-Soul und Seventies-inspiriertem Funk.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für „Lucius“ holten sie ihre Band wieder zusammen. Eleganter MOR („Do It All For You“), eine Ahnung von Americana („Mad Love“), Eighties-PopAromen („Stranger Danger“): das sind die Stile auf dieser makellos produzierten Platte. Der Star aber ist die Haltung in dieser Musik – Anmut, Stolz, Erhabenheit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.