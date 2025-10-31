Wenn die Frau sich schon so nennt, möchte man sie auch ordentlich fauchen hören. Spätestens seit Luvcat mit den Libertines auf Tour war, wird um die als Sophie Morgan geborene Britin viel Gewese getrieben. Sie besitzt das Aussehen und die Stimme, um sich zum Star emporzuschwingen – leider noch nicht die Songs. Luvcat watet vornehmlich in seichtem Gewässer, und das, was wie Courtney Love klingen soll, erinnert eher an Marina Diamandis. Und zu „Mörderballaden“ und einem an Nick Cave angelehnten Cabaret reicht es auch nicht – zu viel Jonglieren mit Klischees! Den Albumtitel erfüllt sie bisher nicht.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.