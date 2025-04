Eine schrille Gitarre trifft auf einen Grummelbass und einen Sänger, der Zeilen wie „I am a fading image/ Flesh, skin and bones/ I’m dancing with the living“ herausschleudert. Mit „Out of Depth“ eröffnet diese Band aus Amsterdam ihr Debüt, tobt sich zwischen Pixies und Fontaines D.C. aus. „Fading Image“ holt das Beste aus dem Shoegazing- und Post-Punk-Erbe heraus.

Bei Songs wie der sperrigen Hymne „Gold“, der mit Delay-Gitarren verzierten Zeitlupenballade „Shadow Raised A Star“, dem mürrischen „Disorder“ oder der Dark-Wave-Reminiszenz „DH22“ bekommt man große Lust, die Band live zu erleben.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.