Der heimliche Held der Britrock-Szene, stets im Schatten. Vor allem in jenem von Alex Turner, mit dem er zwei hervorragende Alben als The Last Shadow (!) Puppets veröffentlicht hat. Nach ein paar lauen Aufgüssen hat er für sein fünftes – und bestes – Werk in Nashville in Dan Auerbach von den Black Keys einen neuen kongenialen Songwriter-Buddy gefunden, der seinem Hang zu britischem Beat à la The Move und The Action noch American Soul hinzufügt.

Alle, die T. Rex und Slade schätzen, werden jubilieren. Nur – seinen Scott-Walker-Moment hat Miles Kane immer noch nicht. Er beginnt bescheiden mit einem Ringo-Starr-Zwinkern.

