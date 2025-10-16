Miles Kane

„Sunlight In The Shadows“

Easy Eye Sound/Concord (VÖ: 17.10.)

Der unterschätzte Brite setzt auf puren Rock’n’Roll.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der heimliche Held der Britrock-Szene, stets im Schatten. Vor allem in jenem von Alex Turner, mit dem er zwei hervorragende Alben als The Last Shadow (!) Puppets veröffentlicht hat. Nach ein paar lauen Aufgüssen hat er für sein fünftes – und bestes – Werk in Nashville in Dan Auerbach von den Black Keys einen neuen kongenialen Songwriter-Buddy gefunden, der seinem Hang zu britischem Beat à la The Move und The Action noch American Soul hinzufügt.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Alle, die T. Rex und Slade schätzen, werden jubilieren. Nur – seinen Scott-Walker-Moment hat Miles Kane immer noch nicht. Er beginnt bescheiden mit einem Ringo-Starr-Zwinkern.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

Themen aus dem Artikel:
Review Rock The Action Sunlight In The Shadows Ringo Starr The Black Keys The Move Alex Turner The Last Shadow Puppets Dan Auerbach Miles Kane