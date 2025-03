The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Die Band von Jim James will von Verzagtheit nichts wissen. Auf ihren letzten Alben klangen MMJ manchmal etwas bemüht um musikalischen Fortschritt. „Is“ schlägt wieder kreative Funken, zwischen Americana-Tradition, Prog-Rock-Anwandlungen und Pop-Experiment.

„Out In The Open“ soll mit Folk-Pathos überwältigen – und schaft es. „Half A Lifetime“ spannt liebliche Harmonien über einen Stop-and-GoRhythmus. Und wie großartig sind das karibische „I Can Hear Your Love“ und die fast altersweise Ballade „Time Waited“.

