Nico hatte nie Probleme, Impresarios für Konzertauftritte und Plattenfirmen für Live-Aufnahmen derselben zu finden. Die von Fraser Massey in den Linernotes als „junkie superstar“ bezeichnete Sängerin war 46, als sie im Juni 1985 Konzerte in der Chelsea Town Hall gab.

Die Kollegen und Ex-Liebhaber Brian Jones und Jim Morrison, denen sie die Songs „Janitor Of Lunacy“ und „You Forgot To Answer“ widmete, hatte sie trotz ihres exzessiven Drogenkonsums um zwanzig Jahre überlebt. Nur mit „All Tomorrow’s Parties“ und „Femme Fatale“ erinnerte sie an ihre Anfänge mit den Velvet Underground.

