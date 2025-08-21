Nourished By Time

„The Passionate Ones"

Beggars (VÖ: 22.8.)

Das neue Studio-Genie: House, Electro und Soul.

Hinter dem Pseudonym verbirgt sich der viel gelobte Einzelkämpfer Marcus Brown aus Baltimore, dessen Produktionsprinzip an The Weeknd erinnert. Raumgreifende House- oder R&B-Tracks, die auf der großen Showtreppe funktionieren. „9 2 5“ ist so ein Song. Erst das eklektische Electro-Intro, dann ein schwelgerischer Soul-Gesang im Abendanzug.

Dabei helfen sicher seine Jazz-Vergangenheit und das umfassende Musikwissen, das im barocken HipHop-Spektakel „Baby Baby“ durchschlägt. Brown gehörte zweifellos zu den „Passionierten“ seiner Zunft. Das zeigen seine Funk-Interpretationen oder das Piano-Stück „When The War Is Over“

