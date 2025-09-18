Sarah McLachlan

„Better Broken“

Concord (VÖ: 19.9.)

Alte Schlachten und eine neue Duettpartnerin.

Remember Sarah? Nun, da Empowerment etc. überall ausgestellt wird, wirkt die Kanadierin in „One In A Long Line“ wie die reife Tante von nebenan, die von alten Schlachten erzählt (weil neue leider nötig sind). Doch McLachlan, einst mit Lilith Fair Speerspitze eines feministischen Pop-Diskurses, sucht auch personell Anschluss ans Heute.

Wenn sie und Katie Gavin (Muna) in der Duett-Liebelei „Reminds Me“ unter dem Pedal-Steel-Himmel von Greg Leisz zueinanderfinden, ist das ein Moment schlichter Erhabenheit auf einem Album, das zwischen Klavierballaden-„Gravity“ und Hit-Appeal („Better Broken“) seine Mitte sucht.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

