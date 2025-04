Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Nichts hier klingt engelsgleich. Scowl entstammen der Hardcore-Szene, ihr zweites Album, „Are We All Angels“, bläst einem aufs Heftigste die Gehörgänge frei. Salven brutal gedroschener Becken treiben aggressiv bratzende Gitarren an, dazu kreischt Kat Moss furios.

Hinter dieser Klangwand aber verbirgt sich Verletzliches. Manches ist eskapistisch, wie „Fantasy“, eine trotzige Hymne für verlorene Seelen. Anderes vereint Wut mit Anspruch: Der Titelsong ist ein punkiger Fiebertraum mit ineinander verdrehten Beats. Und „Cellophane“ klingt, als sänge eine teuflische Shirley Manson bei Minor Threat.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 4/25.