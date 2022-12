Serie der Woche: „Heartstopper“

Die Serien-Flut ist inzwischen so groß, dass niemand mehr alles im Blick behalten kann – und auch uns sind 2022 ein paar tolle Serien durchgerutscht, die wir nicht unerwähnt lassen wollen. Neben der Anwaltsserie „Partner Track“ war auf Netflix vor allem „Heartstopper“ eine echte Entdeckung: Die Coming-of-Age-Serie nach der Graphic Novel von Alice Oseman erzählt herrlich unangestrengt und herzzerreißend von den Herausforderungen einiger Teenager, webt putzige kleine Comic-Elemente ein – und spart sich Moral-Keulen zugunsten wirklicher Empathie.

Wie Charlie (Joe Locke) sich in die Sportskanone Nick (Kit Connor) verliebt, wirkt ebenso glaubwürdig wie die Freundschaften zwischen den anderen Kids, die auf der Suche nach ihrer Identität einander meistens helfen, wenn sie sich nicht gerade im Weg stehen. Netter Nebeneffekt: Die Stimme des Schulleiters, die hin und wieder durch die Flure tönt, gehört Stephen Fry. (Netflix)

Mit Annette Frier, Dimitri Abold, Sesede Terziyan

Birgit Minichmayr, Max von der Groeben, Raymond Thiry

Mit Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.