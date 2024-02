Serie der Woche: „True Detective: Night Country“

„Die Sache mit den Toten ist, dass einige zurückkommen, weil sie dich vermissen, andere kommen, um dir etwas zu sagen, das du hören musst – und einige kommen, um dich zu holen.“ Die Frau, die das sagt, hat gerade im Eis die Leichen der Männer gefunden, die in einer Forschungsstation in Alaska irgendwelche Permafrost-Experimente durchgeführt haben und nun zu einer Statue des Grauens erstarrt sind. Den Weg zu den erfrorenen Wissenschaftlern soll ihr ihr toter Mann gezeigt haben. In der Polarnacht, die die Kleinstadt Ennis in wochenlange Finsternis hüllt, werden all die Mythen der alten Völker, die hier zu Hause waren, wieder lebendig. Und mittendrin zwei Polizistinnen: Elizabeth Danvers (Jodie Foster), eine verbitterte Zynikerin, und Evangeline Navarro (Kali Reis), die mit den indigenen Mythen aufgewachsen ist und glaubt, dass es eine Verbindung zwischen dem Tod der Forscher und dem Mord an einer jungen Stammesangehörigen gibt, der nie aufgeklärt wurde.

Mit seinem Hang zum Surrealen erinnert der eisig-blaue Mystery-Thriller „Night Country“ ein wenig an „Twin Peaks“, Jodie Foster überzeugt in ihrer ersten Serien-Hauptrolle seit 50 Jahren mit einer verstörend präzisen Charakterstudie und macht den vierten „True Detective“-Krimi zu dem besten seit dem Auftritt von Woody Harrelson und Matthew McConaughey. (Sky)