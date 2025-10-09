Tanita Tikaram

„LIAR (Love Isn’t A Right)“

Cooking Vinyl (VÖ: 10.10.)

Zögerliche Worte und tiefe Songs mit reicher Harmonik.

Die klagende Oboe, das Raunen. Der Song „Twist In My Sobriety“ machte den Teenager aus Basingstoke 1988 zum Star – und das Debüt zum Millionenseller. Acht Folgewerke wurden zunehmend ignoriert, dies soll nun der Nachfolger sein. Das Extra-Spotlight verdienen die zehn Songs. Tanita Tikaram singt von Vereinzelung, Suche nach der Richtigen.

Die Worte kommen zögerlich, als seien sie scheu. Die dunkle Stimme klingt fragil, findet aber Halt an Streichern, Gitarren, Akkordeon. Die Lieder sind tief, harmonisch komplex, rhythmisch sogar abenteuerlustig. Und „Wild Is The Wind“ ist unglaublich schön.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

