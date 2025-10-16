Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Nach dem Meisterwerk, das The Dream Syndicate als Debüt vorlegten, machte sich die Band zwei Jahre später an die langen Aufnahmesitzungen zu „Medicine Show“. Was die Kosten anging, hatte man bei der neuen Plattenfirma Carte blanche.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie sich die Aufnahmen gestalteten, dokumentieren erstmals die bislang im Archiv gehüteten Bänder, von Fire Records für dieses 4-CD-Set remixed und remastered. Es ist der exemplarische Fall einer sorgfältigen Edition samt den damals bei den Sessions mitlaufenden Demos und Proben-Tapes.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.