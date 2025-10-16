The Dream Syndicate

„Medicine Show: I Know What You Like“

Fire (VÖ: 17.10.)

Das zweite Album der Alternative-Rock-Pioniere.

Nach dem Meisterwerk, das The Dream Syndicate als Debüt vorlegten, machte sich die Band zwei Jahre später an die langen Aufnahmesitzungen zu „Medicine Show“. Was die Kosten anging, hatte man bei der neuen Plattenfirma Carte blanche.

Wie sich die Aufnahmen gestalteten, dokumentieren erstmals die bislang im Archiv gehüteten Bänder, von Fire Records für dieses 4-CD-Set remixed und remastered. Es ist der exemplarische Fall einer sorgfältigen Edition samt den damals bei den Sessions mitlaufenden Demos und Proben-Tapes.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

Themen aus dem Artikel:
Medicine Show: I Know What You Like Review Alternative Rock The Dream Syndicate Reissue