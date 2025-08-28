The Hives
„The Hives Forever Forever The Hives“
PIAS (VÖ: 29.8.)
Die schwedische Rockband bleibt verlässlich.
Empfehlungen der Redaktion
Man muss sich nicht verändern. Man kann auch bleiben, wer man war: eine schwedische Rockband, deren Mitglieder Namen wie Vigilante Carlstroem oder Howlin’ Pelle Almqvist tragen, damit klar ist, woher der Wind weht.
Und wenn das siebte Album klingt wie die sechs davor, darf man das Verlässlichkeit nennen: Verlässlich liefert die Band ab, was sie seit 1997 anbietet, als das Präfix „The“ zurückgeholt wurde und man sich inmitten von neuen Sounds wieder auf Schreien und Posen berief. Diesmal haben Mike D und Josh Homme geholfen. „O.C.D.O.D., that’s what’s happening to me“: Pelle macht das Beste aus der Zwangsstörung.
Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.
