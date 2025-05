Lass uns nicht rumsitzen und trübe Geschichten über den Tod mentaler Gesundheit erzählen, zitiert Scott McCaughey für das erste The-Minus-5-Album seit dem bemerkenswerten Post-Schlaganfall-Werk „Stroke Manor“ (2019) Lawrence Ferlinghetti. Und erzählt lieber atemlos-krude Bewusstseinsstrom-Geschichten von Figuren, die Zuflucht vor den Zumutungen der Gegenwart auch in einem „Burgundy Suit“ suchen – um final Dylan zu widersprechen: „We Shall Not Be Released“.

Unter anderem Peter Buck und Linda Pitmon fluten die zwölf Tracks mit zuweilen arg geballter Power-Pop-Kompetenz, poliert von Mixer Ed Stasium.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 6/25.