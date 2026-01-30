Popsongs, sonnengereift wie die prallen Orangen auf dem Cover. Und obgleich es ein Debütalbum ist, kommt man kaum umhin, sie klassisch zu nennen. „I Believe In Love“ läuft ständig im Radio und nötigt uns, im Winter Cabrio zu fahren, und zwar eins mit Breitreifen – das Feeling 1973 (circa) weht uns um die Nase. Großartig!

Tyler Perry, ehemaliger Angestellter einer kalifornischen Immobilienfirma, spielt dermaßen perfekt auf der Retro-Klaviatur, dass du mitunter nicht weißt: Lennon oder McCartney? „Matter Of Taste“ könnte ein Outtake aus „Walls And Bridges“ sein, „Got A New Car“ und „Down So Bad“ eher Nuggets aus einer Badfinger-Session oder einer imaginierten Apple-Records-Compilation. Selbst nennt der unwahrscheinlich begabte Eklektiker mit der markanten Vintage-Stimme Roy Orbison und den „spirituellen Lehrer“ und Lebensratgeber-Millionär Eckhart Tolle als Einflüsse. Je nun. Am Ende dann doch eher Lennon, würde ich sagen.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.