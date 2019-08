Robbie Robertson kündigt neues Studioalbum „Sinematic“ an

Foto: Toronto Star via Getty Images, boris spremo. All rights reserved.

Inspiriert von den zahlreichen Soundtracks, die er in der Vergangenheit komponierte, veröffentlicht Robbie Robertson am 20. September sein sechstes Soloalbum „Sinematic.“ Besonders von seiner kürzlichen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Martin Scorsese, für dessen nächsten Film „The Irishman“ er die Musik schrieb und aufnahm, wurde der 76-Jährige beeinflusst. So wendet er sich auch in seiner eigenen Musik den dunkleren Seiten des Lebens und den Abgründen der menschlichen Natur zu.

Als Sohn einer Mohawk-Indianerin und eines Juden aus einer Gangster-Familie musste Robertson in seiner Vergangenheit bereits einige Hindernisse überwinden. Auch diese Erfahrungen verarbeitet der Kanadier in seinem neuesten Werk. Ein Großteil von „Sinematic“ handelt von Kriminalität – ein Leitmotiv, das sich besonders in Scorseses „The Irishman“ wiederfinden lässt, das von dem legendären Killer Frank „The Irishman“ Sheeran handelt.

Die verschiedenen Einflüsse seiner aktuellen Projekte beeinflussen und formen sich gegenseitig, erklärt Robertson: „Ich konnte da eine klare Richtung erkennen: Song-Ideen, die packende, gewalttätige aber auch schöne Themen umkreisten, verbanden sich – wie in einem Film.“ Des Weiteren arbeitet er momentan an dem Dokumentarfilm „Once Were Brothers“ über seine Zeit mit The Band.

Auf der bereits veröffentlichten ersten Single „I Heard You Paint Houses“ präsentiert sich Robertson im Duett mit Van Morrison. Auch Glen Hansard, Citizen Cope, J.S. Ondara und Howie B. sind Teil der neuen Platte, die am 20. September erscheint. Nur 1.000 Exemplare einer limitierten Deluxe-Edition bestehend aus der Doppel-LP, einer CD, sowie einem 36-seitigen Hardcover-Buch mit exklusiven Kunstwerken, die Robertson für jeden einzelnen Albumtitel anfertigte, sind ab dem 25. Oktober erhältlich. „Sinematic“ kann hier bereits vorbestellt werden. Wenige Tag nach dem Release wird auch The Bands gleichnamiges, zweites Studioalbum 50. Jubiläum feiern.