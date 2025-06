Rock am Ring 2025: Line-up, Tickets, Anfahrt & Wetter

Anfahrt

Sollte man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bietet es sich an bis Frankfurt (Paulsplatz 11), Köln (Gereonstraße 16) oder Koblenz (Neversstraße 8) zu fahren. Dort bietet der Veranstalter Cityshuttles an, die Besucher:innen direkt zum Festivalgelände fahren. Tickets ab Frankfurt und Köln können bereits vorab online erworben werden.Die Ticketpreise variieren je nach Auslastung, kosten aber um die 23 Euro und ab Frankfurt 34 Euro.

Kommt man aus Mayen/Koblenz oder Köln/Bonn, bietet sich die Autobahn A61 an. Anschließend muss die Abfahrt „Wehr“ genommen werden. Die B412 und B258 führen dann direkt an den Nürburgring. Kommt man aus Trier, sollte man die A48 nehmen und bei Ulmen rausfahren. Danach bringt einen die Bundesstraße B257 in Richtung Adenau zum Nürburgring.

Bargeldloses bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände wird ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich sein. Dazu registriert man sein Ticket einfach vorab hier und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-In wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht. Damit kann man überall auf dem Rock am Ring ohne Cash bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit bequem neu aufladen. Nach dem Festival kann man das Restguthaben einfach zurückfordern.

Wetter

Das Wetter bei Rock am Ring 2025 wird voraussichtlich grau und nass. Am Freitag (6. Juni) soll es den ganzen Tag über leichten Regen geben. Tagsüber soll es um die 17 Grad werden, wobei es sich dann abends auf 14 Grad abkühlen soll. Am Samstag (7. Juni) sieht es fast identisch so aus, nur das nachts der Regen aufhören soll. Am letzten Festivaltag (8. Juni) könnte die Sonne ein paar mal hinter den Wolken zu entdecken sein, außerdem ist kein Regen für den Sonntag angesagt. Die Temperatur bleibt jedoch bei 16 Grad und fällt nachts auf 12 Grad runter.