Rock am Ring & Rock im Park 2026: Line-up mit Tom Morello, Finch, Bush, The Pretty Reckless komplett

Auch 2026 wird Rock am Ring wie gewohnt auf dem Nürburgring in der Eifel stattfinden. Das Parallelfestival Rock im Park wird erneut in Nürnberg, Bayern, ausgetragen. Beide Festivals feiern vom 5. bis 7. Juni ihr 41-jähriges Jubiläum – und nun wurde auch das vollständige Line-up bekannt gegeben. Hier alle Infos.

Tom Morello von Rage Against The Machine live dabei

Insgesamt 54 neue Acts wurden angekündigt, darunter The Hives, Alter Bridge, Tom Morello, Finch, Breaking Benjamin, Bush, H-Blockx, The Pretty Reckless, Mehnersmoos, Sondaschule, Ecca Vandal, Basement, President, Wargasm und High Vis.

Bereits zuvor angekündigte Künstler

Schon früher im Jahr wurden einige große Namen für die Zwillingsfestivals bestätigt, darunter Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Electric Callboy, Bad Omens, Sabaton, The Offspring und weitere.

Rock am Ring und Rock im Park 2026: Das Line-up im Überblick

A Perfect Circle

Alter Bridge

Ankor Architects

Babymetal

Bad Nerves

Bad Omens

Badflower

Basement

Bilmuri

Black Veil Brides

Blood Incantation

Bloodywood

Boundaries

Breaking Benjamin

Bury Tomorrow

Bush

Catch Your Breath

Danko Jones

Don Broco

Drain

Dying Wish

Ecca Vandal

Ego Kill Talent

Electric Callboy

Finch

Gatecreeper

H-Blockx

High Vis

Hollywood Undead

Ice Nine Kills

Iron Maiden

Kublai Khan TX

Landmvrks

Letlive.

Limp Bizkit

Linkin Park

Loathe

Magnolia Park

Malevolence

Marteria

Mastodon

Max Grimm

Mehnersmoos

Mouth Culture

Palaye Royale

Paleface Swiss

Papa Roach

President

Return to Dust

Sabaton

Set It Off

Slay Squad

Social Distortion

Sondaschule

TesseracT

The Butcher Sisters

The Funeral Portrait

The Garden

The Hives

The Offspring

The Plot In You

The Pretty Reckless

The Story So Far

The Subways

Thornhill

Three Days Grace

Tom Morello

Trivium

TX2

Volbeat

Wargasm

We Came As Romans

Within Temptation

2026: Nur noch wenige Restkarten für Rock im Park

Sowohl Rock am Ring als auch Rock im Park konnten bereits frühzeitig den Ausverkauf vermelden. Lediglich für den Freitag gibt es bei Rock im Park noch einige wenige Restkarten. Alle Informationen zu Tickets, Camping und mehr sind auf den Websites der Open-Air-Veranstaltungen zu finden.