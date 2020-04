Foto: Getty Images, Gina Wetzler. All rights reserved.

„Rock am Ring“-Festival 2019.

Rock am Ring und Rock im Park werden 2020 nicht stattfinden. Das geht aus dem bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 hervor, das Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Erklärung gemeinsam mit der Bundesregierung und Vertretern der Bundesländer am Mittwoch (15. April) ankündigte.

Die immer noch starke Ausbreitung des neuartigen Coronavirus habe keine andere Wahl zugelassen. Obwohl die Definition von „Großveranstaltung“ nicht ganz einfach ist (hier gibt es präzise Hinweise), fallen die absolute Mehrheit der Events in Deutschland darunter.

Stellungnahme zu Verlegung von Rock am Ring/Rock im Park

Heißt konkret: Der Festival-Sommer wird ausfallen. Auch FKP Scorpio hat für seine Festivals (Hurricane, Southside etc.) bereits eine erste Absage erteilt. Auch Wacken Open Air wurde für dieses Jahr gestrichen.

Eine offizielle Festivalabsage für Rock am Ring und Rock im Park folgte von Veranstalter Live Nation am Donnerstag. Dazu folgende Details:

Die Neuansetzung der Jubiläumsfestivals von Rock am Ring und Rock im Park ist für das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert

Informationen zum Umgang mit bereits gekauften Tickets folgen in Kürze

Hier ist das Statement im Wortlaut