Rock am Ring/Rock im Park 2019: Smashing Pumkins Headliner + neue Bandwelle

The Smashing Pumpkins werden nach mehr als einem Jahrzehnt wieder bei Rock am Ring und Rock im Park (7. – 9. Juni 2019) auftreten. Das bestätigte der Veranstalter am Montag (19. November).

Im Zuge der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums werden Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin sowie der langjährige Gitarrist Jeff Schroeder in Deutschland im kommenden Jahr nur diese Festivalauftritte geben.

Neue Bands und Musiker für Rock am Ring7Rock im Park 2019

Ebenfalls bei Rock am Ring/Rock im Park 2019 dabei: Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Eagles of Death Metal, Graveyard sowie Badflower.

Schon in wenigen Tagen gibt es weitere Bestätigungen. Inzwischen stehen bereits 43 Bands und Künstler für die Zwillingsfestivals fest. Am 26. November und 3. Dezember gibt es dann mit zwei weiteren Ankündigungen Nachschub. Highlights im Line Up der kommenden Ausgabe der beiden Musikevents sind Die Ärzte, Tool, Slipknot, Die Antwoord und Eagles Of Death Metal.

Rock am Ring und Rock im Park 2019: Line Up