Roland Van Campenhout veröffentlicht Live-Album „Somewhere In The Mountains“

„Somewhere in the Mountains“

Am 8. Februar erscheint das neue Live-Album „Somewhere In The Mountains“ von Roland Van Campenhout. Bereits Ende September erschien sein aktuelle Studioalbum „Folksongs From A Non-Existing Land“, auf dem der belgische Sänger und Gitarrist Kollegen wie Ry Cooder über Captain Beefheart bis hin zu Tom Waits zitiert. Jetzt bringt er mit „Somewhere In The Mountains“ ein neues Livealbum wahlweise auf 2 CDs + DVD oder auf 2 LPs + DVD heraus.

Roland Van Campenhout ist sowohl im Blues und Folk verwurzelt, bewegt sich aber auch in Genres wie Ethno, Jazz oder Psychedelic. Als Jugendlicher – von Jack Kerouacs „On The Road“ inspiriert – war er in einer Skiffle-Combo. In den 60ern widmete er sich dann dem Blues – er spielte zeitweise bei Rory Gallagher – später arbeitete er mit dem belgischen Crossover-Künstler Sioen zusammen.

„Kitchen Recording Series“

Das neue „Somewhere In The Mountains“ bietet auf der A-Seite Aufnahmen der „Kitchen Recording Series“ inklusive Songbook. Auf der B-Seite und der DVD gibt es Konzertmitschnitte aus dem Theater „Der Keller“ in Köln zu sehen.

LP1/CD1: „Kitchen Recording Series“

Me & Blind Willie Dream on little girl Midnight star Cruising down on main street Good as bad can be The Truth Blues wearing high heeled shoes Kosher Kama-Sutra Blind man’s eyes

LP2/CD2: „Waving The Freak Flags Electric“

Poetry And All That Jazz Worried man blues [Trad. Arr Roland V.C.] She Belongs To Me [Bob Dylan] Never Enough The Lament Of The Cherokee Indian [J.D. Loudermilk]

Bonus DVD „At the Theater der Keller“, Köln