In Dublin feierten die Rolling Stones ihren „No Filter“-Tourauftakt. Sehen Sie hier die Setlist, Videos und Fotos

Am Donnerstag (17. Mai) eröffneten die Rolling Stones im Croke Park von Dublin den zweiten Abschnitt ihrer „No Filter“-Tour. 19 Songs spielten Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood und Kollegen. Es war ihr erstes Irland-Auftritt seit 2007. „Neighbours“ führte die Band zum ersten Mal seit 2003 auf, „Wild Horses“ kam nach einem Fan-Voting. Rolling Stones live: die Fotos Setlist Rolling Stones Dublin: Sympathy for the Devil Tumbling Dice Paint It Black Just Your Fool (Buddy Johnson and His Orchestra cover) Ride ‘Em on Down (Jimmy Reed cover) Neighbours Wild Horses You Can’t Always Get What You Want It’s…