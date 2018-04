Songwriter-Legende Burt Bacharach kommt für ein Konzert nach Deutschland – im Berliner Admiralspalast spielt der 90-Jährige ein exklusives Konzert. ROLLING STONE präsentiert.

Der US-Komponist schrieb einige der bekanntesten Hits des Pop und Jazz, gilt als „Urvater des Easy Listening“ (auch wenn diese Etikettierung seiner Größe nicht gerecht wird). Aus seiner Feder stammen Klassiker wie „The Look of Love“ (1967), „This Guy’s in Love with You“ (1968), „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“ (1969) und „(They Long to Be) Close to You“ (1970). Als sein kongenialer Partner fungierte über viele Jahre Songtexter Hal David (verstorben 2012).

Im Laufe seiner sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere veröffentlichte er 37 Studioalben, darunter „What’s New Pussycat?“ (1965), „Casino Royale“ (1967), „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ (1969) und die Kooperation mit Elvis Costello, „Painted from Memory“ (1998).

BURT BACHARACH Live

14.07. Berlin, Admiralspalast

Infos: www.fkpscorpio.com

