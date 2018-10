ROLLING STONE präsentiert: Colter Wall

Colter Wall kommt im März 2019 für vier Konzerte zurück nach Deutschland. Der kanadische Countrysänger stellt dabei sein aktuelles Album „Songs of the Plains“ vor. Vorverkauf für die Auftritte des Americana-Stars beginnt am 24. Oktober.

Hier „Songs of the Plains“ kaufen

Produziert wurde „Songs Of The Plains“ in Nashville von Dave Cobb. Auf dem Album finden sich neben sieben Eigenkompositionen auch Cover-Versionen von Billy Don Burns’ „Wild Dogs“,” Wilf Carters „Calgary Round-Up” und zwei Cowboy Traditionals, „Night Herding Song” und „Tying Knots in the Devil’s Tail.”

Wall: „Was ich in den letzten Jahren bei meinen Tourneen in den Vereinigten Staaten und in Europa bemerkt habe, ist, dass Menschen auf der ganzen Welt nicht wirklich viel über Kanada wissen … Wenn man über Saskatchewan spricht, haben die Leute wirklich keine Ahnung. Wahrscheinlich weil dort so wenige Leute leben. Es ist ein leerer Ort – es macht also Sinn, dass die Leute nicht viel darüber wissen. Aber es ist mein Zuhause, also bin ich natürlich leidenschaftlich. Mit dieser Platte wollte ich den Leuten unser Kulturerbe näherbringen.“

Colter Wall: Live 2019

So. 17.03.2019 Köln / Club Bahnhof Ehrenfeld

Do. 21.03.2019 München / Feierwerk

Fr. 22.03.2019 Berlin / Lido

Sa. 23.03.2019 Hamburg / Nochtspeicher