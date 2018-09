ROLLING STONE präsentiert: ROBERT FINLEY 

Bei der Londoner Premiere des Abba-Musicalfilms alberten die langjährigen Freundinnen rum und bescherten den anwesenden Fans eine filmreife Szene.

Am 18. Juli feierte „Mamma Mia! Here We Go Again“, das Sequel zum berühmten Abba-Musicalfilm mit Meryl Streep, in London Premiere. Auch wenn der Streifen möglicherweise nicht das beste ist, was Musicalfilm zu bieten hat, sorgten die beiden Darstellerinnen Meryl Streep und Cher auf dem blauen Teppich für Aufsehen. Bei dem Fototermin gaben sich die Schauspielerinnen einen Kuss. Kuss wie aus dem Jahr 1983 Die Frauen pflegen eine langjährige Freundschaft und stehen bei „Mamma Mia! Here We Go Again“ nicht zum ersten Mal vor der Kamera. In dem Thriller „Silkwood“ aus dem Jahr 1983 spielten die Hollywoodstars bereits zusammen. Darin…