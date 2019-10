ROLLING STONE präsentiert: Shovels & Rope Live

Slipknot kommen für acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Alle Ticket-Infos hier.

„We Are Not Your Kind“ heißt das neue Album von Slipknot, und das stellt die Band um Corey Taylor 2020 bei acht Konzerten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vor. Support machen Behemoth. Der allgemeine Vorverkauf startet am 30. August um 10:00 Uhr auf livenation.de. Bereits ab dem 27. August können Outside The Nine-Fanclub-Mitglieder sowie diejenigen, die das Album bei Roadrunner vorbestellt haben, Tickets im Pre-Sale erwerben. SLIPKNOT special guest: BEHEMOTH Mi. 29.01.20 Frankfurt Festhalle Sa. 08.02.20 Stuttgart Schleyerhalle So. 09.02.20 München…