Der Schauspieler und ehemalige Soldat R. Lee Ermey ist mit 74 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Der amerikanische Schauspieler R. Lee Ermey ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilte sein langjähriger Manager Bill Rogin via Twitter auf dem Account Ermeys mit. Er starb am Sonntag an den Folgen einer Lungenentzündung. Weltberühmt wurde der Ex-Marinesoldat, der auch am Vietnamkrieg teilgenommen hatte, mit seiner Rolle als beinharter Drill-Instructor Gunnery Sergeant Hartman in Stanley Kubricks „Full Metal Jacket“. Er mimte den Kadettenausbilder in den ersten 45 Minuten des Antikriegsfilmklassikers derart unterkühlt und mit lautstarkem, sadistischem Getöse, dass der Rest des Films danach kaum mehr Luft zum Atmen bekam. Charmantes Raubein Der Regisseur hatte von dem 2002 ehrenhalber…