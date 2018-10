Rolling Stone: The Future of Music, Folge 7 – Frehn Hawel spricht über die Zukunft der Musik

Am Donnerstag hielt Sachsens Ministerpräsident in Chemnitz nach den Ereignissen der letzten Tage einen hitzigen Bürgerdialog ab. Als er einen Protest-Auftritt der Chemnitzer Band Kraftklub erwähnte, pfiffen einige im Saal kräftig.

Chemnitz ist zur Zeit der politische Hotspot Deutschlands. Die zum Teil gewaltsamen Demonstrationen von rechten Gruppen nach einem Tötungsdelikt auf einem Volksfest und anschließende Hetzjagden auf einzelne Bürger mit Migrationshintergrund beherrschen die Schlagzeilen. Mehre Bands haben sich in den vergangenen Tagen zusammengeschlossen, um kommende Woche mit Konzerten gegen rechte Parolen zu demonstrieren. Darunter ist auch die Chemnitzer Band Kraftklub. Unter einigen Einheimischen hat sie allerdings keinen guten Stand, wie am Donnerstag (30. August) ein so genannter Bürgerdialog zwischen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und zahlreichen Bewohnern der Stadt offenbarte. „Langsam. Ganz langsam. Ja?“ In der durchaus aufgeregten Diskussion, die im…