„Bohemian Rhapsody“: Mercury-Darsteller Rami Malek im Interview – „Freddie war zu einem schwierigen Leben verdammt“

In „Bohemian Rhapsody“ verkörpert Rami Malek den Queen-Sänger Freddie Mercury. Ein Gespräch über Ablehnung gegenüber Migranten und Bisexuellen, Maleks eigene Biografie als Einwandererkind – sowie über Lob von Brian May und Roger Taylor an seiner Darstellung.