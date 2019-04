Rolling-Stones-Club Aachen/Stolberg feiert Silberjubiläum

Der Queen-Drummer bringt nach seinem Solo-Album „Fun On Earth“ von 2013 wieder neue Musik heraus. Der Song ist eine Anklage an die Zustände auf unserem Planeten.

Queen-Drummer Roger Taylor hat eine neue Single mit dem Titel „Gangsters Are Running This World“ veröffentlicht. Es ist nach seinem Solo-Album „Fun On Earth“ die erste neue Musik von Taylor seit über fünf Jahren. Mit „Spaß auf der Erde“ hat sein neuer Song nicht mehr viel zu tun. „Gangsters Are Running This World“ ist eine Anklage an die Zustände auf unserem Planeten. So singt Taylor in der Single zynisch: „There’s blood in the streets / Panic in the air / The markets are trading up / In madness and fear“. https://youtu.be/PLlM_jVoVvs Politische Statements gab es vom Schlagzeuger schon 1994 mit der…