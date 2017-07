„On Air In The Sixties“: The Rolling Stones veröffentlichen neues Album

Die Rolling Stones erinnern mit einem neuen Buch, einer Platte und einer BBC-Dokumentation an ihre ersten Karrierejahre. Am 08. September erscheint ein Band unter dem Namen „On Air In The Sixties“ bei Penguin Random House, der alle Radio und TV-Auftritte der Band noch einmal Revue passieren lässt.

Neuer Blick auf die erste Karrierephase der Rolling Stones

„Diese neuen Veröffentlichungen ermöglichen einen Einblick und eine frische, bisher unerschlossene Perspektive auf die Geschichte der größten Rock’n’Roll-Band der Welt“, heißt es in der Mitteilung.

Leider gibt es bisher keine weiteren Details über die Tracklist des Albums oder in welchen Formaten der Longplayer erscheinen wird. Weitere Informationen erfahren Sie – wie stets – zuerst auf rollingstone.de.

Das neue Buch, die LP und die Doku erscheinen allesamt nur einen Tag vor dem Start der Europa-Tournee der Rolling Stones. Dabei werden die Briten auch in Deutschland spielen.

Rolling Stones live in Deutschland 2017

09. September 2017: Hamburg, Stadtpark Festwiese

12. September 2017: München, Olympiastadion

09. Oktober 2017: Düsseldorf, ESPRIT arena

Zuletzt sorgte Ron Wood mit einer Operation an der Lunge für Aufsehen. Bei einer Routineuntersuchung war eine Läsion in seiner Lunge entdeckt worden, die umgehend medizinisch versorgt werden musste. Der 69-Jährige brauche nach dem minimalinvasiven Eingriff aber zunächst keine weitere Behandlung. Der Tour-Start soll nicht gefährdet sein.