Roskilde Festival 2020: Alle Infos zu Tickets, Termin und Line-up

Wenn man erst einmal Kinder hat, ist Schluss mit dem Festival-Spaß? Von wegen! Auch als Familie kann man bei Open-Air-Events oder Indoor-Konzerten eine tolle Zeit haben – mit unseren Tipps und Tricks wird der gemeinsame Trip zum unvergesslichen Erlebnis.

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Mit der Familiengründung hat „die Nacht durchmachen" eine ganz neue Bedeutung bekommen. Auch wenn Kinder das Leben umkrempeln, heißt das aber noch lange nicht, dass man auf Festivals verzichten muss. Ganz im Gegenteil: Viele Events richten sich mit einem abwechslungsreichen Programm, Workshops und Unterhaltungsmöglichkeiten ganz gezielt auch an Familien, die mit Kindern aufs Festival fahren möchten. Woran Sie denken und was Sie beachten sollten, damit das Festival-Wochenende ein voller Erfolg wird, erfahren Sie hier in unserem Festival-Ratgeber für Eltern. Mit Kindern aufs Festival: Tipps zur An- und Abreise mit dem…