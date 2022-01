„Saw“-DVDs zu gewinnen: Wir verlosen eine Gesamtedition aller Teile und eine restaurierte Version von Teil eins

Das „Saw“-Franchise zählt zu den Klassikern des Horror-Genres. Am 27. Januar 2022 erscheinen gleich mehrere Teile der Reihe auf DVD und Blu-ray. Darunter sind „Saw: Spiral“, der neueste Teil „Saw“-Saga, sowie Teil eins, erstmals restauriert in 4K. Zusätzlich wird eine Gesamtedition mit allen neun Teilen veröffentlicht, samt Bonusmaterial.

Im neuesten Kapitel der „Saw“-Reihe begibt sich eine Gruppe von Ermittlern auf die Suche nach einem abscheulichen Mörder. Schon bald erinnern die Geschehnisse an die schreckliche Vergangenheit der Stadt. Ohne es zu ahnen, geraten die Polizisten immer tiefer in das morbide Spiel des Killers. Die Hauptrolle übernimmt Chris Rock, der außerdem als Executive Producer fungierte. Zu den weiteren Darstellern zählen Samuel L. Jackson sowie Max Minghella und Marisol Nichols. Regie führte Darren Lynn Bousman, der bereits die Teile zwei, drei und vier inszenierte.

In Teil eins erwachen zwei Männer in einer kargen Gefängniszelle aus einer Ohnmacht. Sie sind mit Ketten an gegenüber liegende Wände gefesselt. In ihrer Mitte befindet sich eine schlimm zugerichtete Leiche. Nach und nach bekommen die beiden Männer nun Hinweise, die in einem Wettlauf mit der Zeit entweder zu ihrer Freiheit oder einem elenden Tod führen.

