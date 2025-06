Sean Combs‘ Anklägerin verklagt Harvey Weinstein wegen sexueller Nötigung

Eine Frau, die Sean Combs wegen angeblicher Verabreichung von Betäubungsmitteln und sexueller Nötigung im Jahr 2003 verklagt hat, hat eine separate Klage gegen Harvey Weinstein eingereicht.

Treffen im Nachtclub endete im Ritz-Carlton Hotel

In einer Klage, die am Freitag, dem 30. Mai, vor dem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde und People vorliegt, behauptet das ehemalige Model Crystal McKinney, dass Weinstein sie und ihre Freundin 2003 in einem Hotelzimmer in Manhattan vergewaltigt habe.

McKinney behauptet, dass ein namentlich nicht genannter Model-Manager ein Treffen zwischen ihr und Weinstein wegen „geschäftlicher Möglichkeiten“ arrangiert habe. Sie hatte gehofft, in die Filmindustrie einzusteigen. Und brachte ihre Mitbewohnerin mit, die ebenfalls Model war und ebenfalls in der Filmindustrie arbeiten wollte. Laut der Klage trafen sie sich mit Weinstein in einem Nachtclub.

McKinney schildert sexuellen Übergriff und Zwang zu sexuellen Handlungen

McKinney behauptet, Weinstein habe gesagt, er könne sie wegen des Lärms im Club nicht gut verstehen. Und habe sie deshalb in sein Zimmer im Ritz-Carlton Battery Park Hotel eingeladen. Der Klage zufolge behauptet McKinney, Weinstein habe sie mit Alkohol „abgefüllt“, bevor er ihre Brüste begrapschte, wodurch Getränke auf ihr Hemd verschüttet wurden. Sie und ihre Mitbewohnerin gingen ins Badezimmer, wo Weinstein laut ihrer Aussage „hereinstürmte“. Sich entblößte. Und die beiden Mitbewohnerinnen zwang, vor ihm Sex miteinander zu haben, bevor er sie vergewaltigte. (Ein Anwalt von Weinstein reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.)

In einer separaten Klage , die im Mai 2024 eingereicht wurde, erhob McKinney Vorwürfe gegen Sean Combs. Sie behauptete, er habe sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. In der Klage heißt es, dass sie Combs bei einem Abendessen im Alter von 22 Jahren während der Men’s Fashion Week 2003 kennengelernt habe. Während des Abendessens im Cipriani Downtown habe sich Combs angeblich „sexuell anzüglich“ verhalten. Und sie mit Alkohol „abgefüllt“.

Combs soll Drogen in Joint gemischt haben

Nach dem Abendessen habe Combs sie in sein Aufnahmestudio in Manhattan eingeladen. Sie sei mitgegangen, weil sie geglaubt habe, dass es sich um einen sicheren Ort handele, da es sich um eine professionelle Umgebung und nicht um eine Privatwohnung handele. Dort habe Combs ihr einen Joint gereicht. Von dem sie glaubt, dass er mit einer Droge versetzt war. Danach habe Combs sie gezwungen, ihm Oralsex zu geben.

Kurz darauf verlor sie das Bewusstsein. Und wachte „unter Schock in einem Taxi“ auf. Combs hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und steht derzeit vor Gericht , nachdem er im September verhaftet wurde. (Er hat sich nicht schuldig bekannt, wegen Sexhandels, Transport zum Zwecke der Prostitution und organisierter Kriminalität angeklagt.) Bei einer Verurteilung könnte er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Eine der Anklägerinnen von Combs, Casandra „Cassie“ Ventura , hat ausgesagt, er habe sie mehr als ein Jahrzehnt lang emotional, körperlich und sexuell missbraucht. Zeugen, darunter Dawn Richard und Kid Cudi , haben während des Prozesses ausgesagt und ihre Behauptungen bestätigt.

Weinstein-Verurteilung von 2020 wurde im April 2024 aufgehoben

Weinstein wird derzeit wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung erneut vor Gericht gestellt . Im ersten Verfahren im Jahr 2020 wurde Weinstein in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden. Einer wegen eines schweren Sexualdelikts, der andere wegen Vergewaltigung dritten Grades. Er wurde zu 23 Jahren Haft verurteilt. Aber im April 2024 hob ein Berufungsgericht das Urteil auf. Das Gericht entschied, dass die Staatsanwaltschaft einige der anderen Anklägerinnen Weinsteins nicht hätte aussagen lassen dürfen, da ihre Vorwürfe nicht mit den gegen ihn erhobenen Anklagepunkten in Zusammenhang standen.