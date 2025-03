Sean Combs gewinnt ersten Gerichtsprozess

Sean Combs wird in neuer Anklage der Bedrohung und Beleidigung von Mitarbeitern beschuldigt

Ein Bundesrichter hat die zivilrechtlichen Klagen wegen Erpressung und Vertragsbruch abgewiesen, die sein ehemaliger Musikproduzent Rodney „Lil Rod“ Jones gegen Sean „Diddy“ Combs eingereicht hatte. Dennoch hat ein Großteil der umfangreichen Klage von Jones den Ablehnungsantrag von Combs, seinem Unternehmen und seiner Stabschefin Kristina Khorram überstanden. Deshalb wird der Fall nun in einer abgespeckten Form weiterverfolgt.

In einer 31-seitigen Stellungnahme vom Montag erklärte der US-Bezirksrichter J. Paul Oetken, Jones habe nicht nachgewiesen, dass sein „Geschäft oder Eigentum“ durch einen Verstoß gegen das Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) geschädigt wurde. Der Richter sagte, dass Jones‘ angebliche Nichtzahlung für seine Dienste auf Combs‘ Love Album nicht zähle. Da es keinen „kausalen Zusammenhang“ mit einer angeblichen Erpressungstätigkeit gebe. Mit dem Urteil des Richters wurden die Vorwürfe wegen organisierter Kriminalität gegen Combs, sein Unternehmen Combs Global und Khorram abgewiesen.

„Die angebliche Weigerung von [Combs], den Vertrag mit Jones einzuhalten, ist an sich keine RICO-Voraussetzung. Selbst wenn der Vertragsbruch auf die Weigerung von Jones zurückzuführen ist, an dem angeblichen Erpressungssystem von Combs teilzunehmen“, schrieb der Richter. „Zusammenfassend lässt sich sagen Folgendes sagen. Jones hat, unabhängig davon, ob er das Vorliegen eines RICO-Unternehmens angemessen behauptet hat oder nicht, die Aktivitäten dieses Unternehmens nicht mit dem Vertragsbruch der Beklagten oder einem anderen „geschäftlichen oder vermögensrechtlichen“ Schaden, der Jones entstanden ist, in Verbindung gebracht.“

New Yorker Recht

Der Richter wies Jones‘ Klage wegen Vertragsbruches ab. Nach New Yorker Recht ist „jeder Vertrag, der nicht innerhalb eines Jahres erfüllt werden kann, nicht durchsetzbar. Es sei denn, er ist schriftlich verfasst“, schrieb er in seinem Urteil. Er wies auch die drei Klagen von Jones wegen emotionaler Belastung als rechtlich unzulänglich zurück.

In seiner einseitigen Entscheidung erklärte der Richter jedoch, dass die Klagen wegen Sexhandels gegen Combs und Khorram weiterverfolgt werden könnten. Er bestätigte auch die Klagen wegen sexueller Übergriffe und Haftung für das Betriebsgelände gegen Combs. (Die Klage wegen Menschenhandels wurde in Bezug auf Combs Global abgewiesen.)

Jones‘ Anwalt, Tyrone Blackburn, erklärte am Montag einen Sieg, als er von Rolling Stone erreicht wurde. „Ein Sieg ist ein Sieg. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Diddy und [Khorram] sollten sich besser auf eine eidesstattliche Aussage vorbereiten“, sagte Blackburn. (Vertreter von Combs und Khorram reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.)

Combs hat jegliches Fehlverhalten in Erklärungen durch seine Anwälte bestritten. „Egal, wie viele Klagen eingereicht werden. Es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Herr Combs nie jemanden sexuell belästigt oder sexuell ausgebeutet hat. Weder Mann noch Frau. Weder Erwachsene noch Minderjährige“, teilten die Anwälte kürzlich dem Rolling Stone mit.

Ich habe niemals sexuelle Übergriffe gegen irgendjemanden geduldet oder unterstützt

In einer früheren Erklärung an Rolling Stone wies Khorram die Vorwürfe pauschal zurück. „Seit Monaten werden in verschiedenen Klagen gegen meinen ehemaligen Chef schreckliche Anschuldigungen gegen mich erhoben. Diese falschen Anschuldigungen, ich sei darin verwickelt, fügen meinem Ruf und dem emotionalen Wohlbefinden meiner Familie und mir selbst irreparablen und unkalkulierbaren Schaden zu. Ich habe niemals sexuelle Übergriffe gegen irgendjemanden geduldet oder unterstützt. Ich habe auch noch nie jemanden unter Drogen gesetzt.“

In seinem Urteil erklärte Richter Oetken, dass Jones‘ Klage die notwendigen Anforderungen in Bezug auf die Geltendmachung von Verstößen gegen staatliche Gesetze und Gesetze zum Sexhandel erfülle. Eben, als er beschrieb, wie Combs seine Genitalien betastete und ihn zwang, „Sexarbeiterinnen zu werben und Sexhandlungen zum Vergnügen von Herrn Combs durchzuführen“.

„Bei zahlreichen Gelegenheiten soll Combs Jones angeblich angeworben oder dazu verleitet haben, Sex mit kommerziellen Sexarbeiterinnen zu erbitten und durchzuführen. Außerdem: Jones zu diesem Zweck über Staats- und internationale Grenzen transportiert haben“, schrieb der Richter. „Combs soll Jones angeblich dazu gebracht haben, seinen Forderungen nachzukommen, indem er ihm wirtschaftliche Vorteile versprach. Die nie eintraten. Und indem er Jones mit körperlicher Gewalt und Schaden drohte.“

Flut von Zivilklagen

Combs, 55, wird derzeit wegen Sexhandels, Verschwörung zur Erpressung und Transport zur Prostitution angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich. Sein Prozess ist für den 5. Mai angesetzt.