Sean Connery ist tot

Vom 23. bis 29. September findet das Berlin Series Festival statt. Wir unterhielten uns mit dem künstlerischen Leiter Mark Olan Dreesen über sein Konzept für 2020 unter Corona-Bedingungen – und natürlich über tolle neue Serien

In diesen seltsamen Zeiten macht das Serien-Schauen mehr Spaß denn je: die Realität draußen lassen, sich in eine andere Welt versetzen, neue Perspektiven erforschen, manchmal auch einfach lachen oder weinen, je nach Bedarf. Das „Berlin Series Festival“ feiert seit vier Jahren diese Kunstform - und der künstlerische Leiter Mark Olan Dreesen lässt sich 2020 auch von Corona nicht davon abhalten. Das Festival findet vom 23. bis 29. September digital statt, ein bisschen abgespeckt, aber mit tollen Beiträgen („Unorthodox“! „La Linea Invisible“! „Sloborn“!) - und man kann per Stream über TaTaTu.com ganz einfach dabei sein. Das Programm ist unter www.tvseriesfestival.de zu…