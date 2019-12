Serienheldin des Jahres 2019: Daenerys Targaryen

Kit Harrington hätte einen Tausender darauf verwettet, derjenige zu sein, der den Nachtkönig tötet. Allerdings war es Arya-Stark-Darstellerin Maisie Williams, die den König in die ewigen Abgründe jagte – und sichtlich stolz darauf ist.

„Game of Thrones“ Star Kit Harington hat mitgeteilt, dass er „angepisst“ war, nicht derjenige gewesen zu sein, der den „Nachtkönig“ getötet hat. Der fand sein Ende in Episode 3 der achten Staffel – „Die Schlacht um Winterfell“. Es war Arya Stark, die am Ende die „Ehre“ hatte, den König der weißen Wanderer zu töten – und Harrington äußerte nun unlängst seine Bestürzung darüber. Im Zuge des „GoT“ Behind-The-Scenes Extra „When Winter Falls“ sagte Harington: „Ich war angepisst, dass ich es nicht war, der den Nachtkönig getötet hat. Ich hätte einen Tausender darauf verwettet.“ Seine „Schwester“ Arya, Maisie Williams, hielt dagegen, „wirklich…