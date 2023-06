Shelby Lynn gibt Warnhinweis für Rammstein-Konzert in Dänemark

Rammstein sind in diesen Tagen nicht nur wegen ihrer spektakulären Shows in den Schlagzeilen. Seit Tagen werden die Band und vor allem ihr Sänger mit Vorwürfen konfrontiert. Neben einem aktuellen Bericht, dass der Sänger für die Zeit nach den Konzerten eigens von seiner Crew Frauen für Aftershow-Sex rekrutiert bekommt, behauptet eine junge Irin namens Shelby Lynn, dass sie bei einer Party nach dem Konzert von Rammstein in Vilnius K.o-Tropfen verabreicht bekam. Sie ergänzte, dass es auch anderen so erging wie ihr.

Empfehlung der Redaktion Neue Missbrauchs-Vorwürfe gegen Till Lindemann und Rammstein

Obwohl die Sachlage in dem Fall alles andere als klar ist (inzwischen wurde Lynn von der Polizei zu ihren auf Twitter veröffentlichten Vorwürfen befragt; sie selbst stellte später klar, nicht Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen zu sein – „Ich möchte eines klarstellen. Till hat mich NICHT berührt. Er hatte es akzeptiert, dass ich nicht mit ihm schlafen wollte. Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigte.“) legt die Irin nun auf Twitter implizit nach. So veröffentlichte sie am Freitag (02. Juni) einen Screenshot von Erste-Hilfe-Einrichtungen mitsamt Notrufnummern aus Odense in Dänemark, wo Rammstein an diesem Freitag und am Samstag auftreten werden.

Dazu schrieb sie mit fetten Ausrufezeichen: „Rammstein Notfall-Kontakte Dänemark!!“ Seit ihrem ersten Post zu dem Thema wird Lynn im Netz intensiv von Netz-Usern angegangen und für ihre Aussagen kritisiert. Zahlreiche Nutzer, die unter ihren Beiträgen Kommentare abgeben, geben sich dabei als Rammstein-Fans zu erkennen. Zugleich wird sie von vielen Frauen unterstützt, die ihr Mitgefühl aussprechen und ihr Mut machen, ein System offenzulegen, das letztlich – so ist zumindest die davon abgeleitete Interpretation – Übergriffigkeit und sexuellem Missbrauch Tür und Tor öffnet.

Empfehlung der Redaktion Rammstein: Spektakuläre Bilder ihrer Tour 2023

Kontroverse um Rammstein und Till Lindemann

Trotz der Anschuldigungen gegen Till Lindemann gibt es weder Ermittlungen noch ein laufendes Verfahren gegen den 60-Jährigen. Rammstein wiesen in einem eigenen Post in den sozialen Netzwerken jeden Vorwurf von sich. Lindemann bekam im Netz auch Unterstützung von seiner Ex-Freundin Sophie Thomalla.