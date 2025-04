Shirley Manson kritisiert britische Zeitung wegen Altersdiskriminierung

Garbage-Sängerin Shirley Manson schießt mit einem Statement scharf gegen „Daily Mail“. Die britische Zeitung hatte einen Artikel mit dem Titel „Ikonische amerikanische Rockband auf neuen Album-Fotos kaum wiederzuerkennen[…]“ veröffentlicht, was Manson in erster Linie auf sich selbst bezog.

In einem Instagram-Post kritisierte die Garbage-Frontfrau die Schlagzeile als altersdiskriminierend und persönlich angreifend: „Was soll DAS bitte heißen?!?“, schrieb sie und vermutete, dass sich der Kommentar vor allem auf ihr eigenes Aussehen bezieht. „Die Druiden“ – so nennt Manson ihre männlichen Bandkollegen – „sehen fast genauso aus wie vor dreißig Jahren. Also kann das ja wohl nur auf mich gemünzt sein.“

Shirley Manson: „Solche Formulierungen werden als Waffe eingesetzt

Die Musikerin weiter: „Ich bin fast sechzig Jahre alt. Natürlich sehe ich nicht mehr aus wie mit Ende zwanzig?!“, schreibt Shirley Manson weiter. „Ganz ehrlich: Ich fände es eher unheimlich, wenn ich es täte – aber gut, das bin wohl nur ich.“ Hinter den Kommentaren der Daily Mail sieht Manson nicht nur eine persönliche Beleidigung, sondern ein strukturelles Problem: „Solche Formulierungen werden als Waffe eingesetzt, um eine Frau wie mich auf ihren Platz zu verweisen“, so Manson. „Also habe ich beschlossen, dieses ‚Geschenk‘ nicht anzunehmen. Dieses Geschenk ist ein Reinfall.“

Dann erklärt sie, dass sie sich von derartigen Geschmacklosigkeiten nicht beirren lässt und weiterhin natürlich altern will. „Ich werde weiter altern, so wie ich bin. Ich werde Falten kriegen und erschlaffen – hier ein Zentimeter weniger, da vielleicht einer mehr – aber ich werde trotzdem süß aussehen in meinem Pyjama, mit zerzausten Haaren und ohne Make-up. Und egal, wie ich aussehe, egal, was sie über mich sagen – ich werde immer, und zwar für immer, härter rocken als die meisten“, schreibt Manson.

Garbage: Neues Album

Manson hat derzeit aber auch andere Dinge zu tun, als sich – völlig zu Recht – über geschmacklose Schlagzeilen aufzuregen. Garbage melden sich am 30. Mai mit dem neuen Album „Let All That We Imagine Be the Light“ zurück. Nachdem die Band 2024 wegen einer Verletzungspause von Shirley Manson kürzertreten musste, geht es dieses Jahr endlich weiter: Im Sommer stehen ausgewählte Festivaltermine auf dem Plan.