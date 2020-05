Sido geht auf Reporter-Team los: „Verpisst euch, ihr Wichser!“

Sido fühlt sich missverstanden und will klarstellen, dass er nicht in einer Reihe mit Verschwörungstheoretikern stehe

Sido fürchtet um seinen Ruf, nachdem er in einem Interview mit dem Rapper Ali Bumaye Ansichten geteilt hat, die den Anschein erwecken, er könnte manchem glauben, was die QAnon-Bewegung antreibt: Den Kampf gegen angebliche systematische Kindesentführungen und Folter, die in unterirdischen Systemen stattfinde, und die aus den jungen Körpern das Adrenochrom hervorbringe – was Milliardären eine Verjüngungskur bescheren soll (das war die Kurzfassung dieser unsinnigen Verschwörungstheorie). Sidos Kollege Xavier Naidoo zum Beispiel treibt mit diesen Geschichten seine Follower an. Auch Sido brachte in dem Videointerview seine losen Gedanken zu angeblichen Kinderhändler-Ringen und geheimen Staatsgewalten an, wurde aber nicht konkret. Was…